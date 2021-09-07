ثقافة جنوب سيناء تدشن مبادرة «كتاب القرية» بالقرى



أجرى أحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، عدة اجتماعات تنسيقية تمهيدًا لدشين مبادرة مشروع "كتاب القرية"، الذي استحدثه إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، لبث روح الولاء والانتماء للوطن، وتمكين مواطني المناطق النائية والمحرومة ثقافيًا.

وقال أحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إن المبادرة تتضمن عدد من الفعاليات منها معرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وورش أشغال يدوية للمرأة السيناوية، وورش فنون تشكيلية، وعروض فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال، ومسرح عرائس، وشعر نبطي، وفقرات لتنمية المواهب بكافة قرى المحافظة.

وأكد مدير عام الثقافة أن المبادرة سنطلق من قرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء غدًا الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات بالقرية على مدار ثلاث أيام متواصلة، بمعقد الشيخ عودة عفنان شيخ قبيلة الحويطات.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتدشين الحدث بالشكل اللائق بحضور كافة أبناء القرية وقيادات المحافظة، وشيخ قبلية الحويطات الذي أبدى استعداده لتقديم الدعم اللوجستي لإنجاح المشروع، وتحقيق الفائدة القصوى لأبناء القرية، بهدف رفع الوعي الثقافي والفني بين أبناء البادية، والمشاركة في تمكين الشباب ثقافيًا.