قال المخرج خالد يوسف، إنه عاد إلى مصر ليبقى وسيموت على أرضها، نافيًا أن يضايقه أحد على الإطلاق، وخاصة في ظل مظاهر استقبال المواطنين في المرتين الأولى والثانية لعودته.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «مظاهر الاستقبال في الدولة والشارع وكل مكان توجهت إليه أشعرتني بارتياح كبير، بلدي وإن جارت علي عزيزة».

وأشار إلى أنه يجهز فيلمًا للحديث عن الجالية العربية في الخارج، قائلًا إن عدد العرب في فرنسا يتراوح ما بين 7 إلى 8 ملايين شخص أي ما يمثل 10% من إجمالي السكان.

وذكر أن كل مدن فرنسا كانت مغلقة يوم فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية، متابعًا: «كتبت تغريدة وجالي ملاحظة عليها من الأصدقاء فمسحتها، وقلت إن مظاهر الفرح الجزائري تشي بأن التراب الفرنسي جزء من التراب الجزائري لكنهم نبهوني أنني سأعد عنصريا».