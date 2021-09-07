وزير خارجية الجزائر: نحضر للقاء قمة بين تبون والغزواني

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن لقاء قمة بين الرئيسين الجزائري عبدالمجيد تبون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يجري الإعداد له بشكل جيد وأن زيارته لموريتانيا تندرج في هذا المقام.



وقال لعمامرة في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء في نواكشوط بعد لقائه في قصر الرئاسة بالرئيس الغزواني "لدينا مناسبات ستتكرر مستقبلا للقاءات على كل المستويات"، معربا عن أمله في نجاح القمة.



وتابع لعمامرة أنه نقل رسالة للرئيس الموريتاني من نظيره الجزائري تتعلق بالعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الشقيقين وتدخل أيضا في إطار سنة التشاور بين الرئيسين وبين البلدين الشقيقين والحكومتين.



وأشار لعمامرة لوجود آفاق لتطوير وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وهي الشراكة التي تدفعها إلى الأمام قناعات راسخة لدى القيادتين أن الشعبين الجزائري والموريتاني يتقاسمان مصيرا واحدا.



وأضاف الوزير الجزائري أن هناك وجود سياق إقليمي ودولي متوتر سياق إقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر وعلينا بناء على القناعات المشتركة والالتزامات أن ننسق ونطور نظرة مستقبلية مشتركة للدفاع عن مبادئنا ومصالحنا ومصالح الأجيال المستقبلية في المنطقة التي ننتمي إليها.



ولم يشر لعمامرة إلى العلاقات المغربية الجزائرية التى تم قطعها ولا إلى الوساطة التي أعلنت عنها موريتانيا.