صفقة الأهلي الجديدة فى طريقها للإعارة لفيوتشر

اقترب مصطفي الأهلي صفقة الأهلي الجديدة من الإنضمام لصفوف فيوتشر إف سي أحد الأندية الصاعدة للممتاز هذا الموسم وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع أحقية مطالبة الأهلي بعودته بعد الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن عن ضم مصطفي البدري قادما من الإنتاج الحربي لمدة 5 مواسم.

ويسعى الأهلي إلى إعارة لاعبه الجديد إلى أحد الأندية الصاعدة لاكسابه مزيدا من الخبرات قبل العودة مرة أخرى للفريق.

ويعتبر نادي فيوتشر إف سي ( كوكاكولا سابقا) هو الأقرب لضم البدري خاصة فى ظل رغبة مديره الفنى على ماهر فى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين.

ولعب مصطفي البدري الموسم الماضي بقميص الانتاج الحربي حيث شارك فى 27 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع هدفين