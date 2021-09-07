الادعاء الألماني: الأفغاني منفذ هجوم طعن على امرأة مسؤول عن أفعاله

أعلن متحدث باسم الادعاء العام في العاصمة الألمانية اليوم الثلاثاء، أن الأفغاني الذي حاول قتل امرأة في برلين بدافع إسلاماوي محتمل، مسؤول عن أفعاله.

وأوضح المتحدث أن الشاب الأفغاني، 29 عاما، يقبع قيد الحبس الاحتياطي وأن خبيرا قام بفحصه ولم يتم إيداعه في مصحة نفسية.

وصرح المتحدث بأن الادعاء يكثف من تحقيقاته لإجلاء ما إذا كان الدافع من الهجوم إسلاماويا، مشيرا إلى أن المشتبه به انخرط في عدة حوادث في الماضي لها علاقة بالإسلاماوية ومنها ما يُطْلَق عليه " محاولات الهداية".

وبحسب الشرطة، يُعْتَقَد أن الشاب الأفغاني حاول أن يكلم المجني عليها، 58 عاما، التي تعمل في مجال رعاية البساتين في ساحة خضراء بعد ظهر السبت الماضي، لأنه كان منزعجا من أنها تعمل وهي امرأة.

ويُعْتَقَد أن الشاب، بعد المحادثة، طعن المرأة بسكين فجأة عدة مرات في رقبتها، كما أصاب رجلا آخر، 66 عاما، بطعنات خطيرة في رقبته بعد أن هُرِع لإغاثة المرأة.

وقال المتحدث إنه ليس من المعروف بعد على وجه الدقة ما قاله الشاب للمرأة قبل مهاجمتها. ولا يزال من المتعذر أخذ أقوال المرأة.

وألقت الشرطة القبض على الشاب في مكان الحادث، وتحدثت الشرطة عن وجود إشارات على إصابته بمرض نفسي.

وصدر أمر اعتقال بحق الشاب الذي يقيم في ألمانيا منذ عام 2016، بتهمة الشروع في القتل، وإحداث إصابات بدنية خطيرة.