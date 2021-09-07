وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يزور البحرين حاليًا، حيث أكد الملك حمد اعتزازه بالعلاقات الثنائية مع أمريكا المبنية على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المستمر في مختلف المجالات، معربًا عن حرص البحرين على مواصلة الإغاثة الإنسانية لأفغانستان وشعبها.

من جانبه، أشاد أوستن بالتعاون المشترك بين البلدين والحرص على تعزيزه والعمل معًا في العديد من المشاركات لدعم الأمن في المنطقة، مثمنًا استضافة البحرين للأسطول الخامس والذي يأتي في إطار تعاون البلدين في المجالات العسكرية، مما يعكس عمق علاقات الصداقة التاريخية والشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين.

وتم - خلال اللقاء - بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.