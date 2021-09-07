رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تدريب قيادات الجامعة على التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تدريب وتأهيل قيادات الجامعة في ظل جائحة كورونا، وتماشيا مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التحول الرقمي الشامل.



جاء ذلك خلال تفقد المحرصاوي، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، الدورات التدريبية (الساعات المعتمدة) للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بقطاعات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون، بمختلف كليات الجامعة، وذلك بمقر مركز جامعة الأزهر للجودة والتدريب بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.



وأوضح رئيس الجامعة أنه جارٍ التوسع في عقد وتنظيم الدورات التدريبية لجميع قيادات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في إطار التطبيق العملي للساعات المعتمدة في العام الدراسي الجديد 2021- 2022.