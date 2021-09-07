كشف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية غموض مقتل مزارع وإصابة والده بالإسكندرية.



وتلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من المستشفى العام باستقبالها جثة مزارع بها جرح نافذ بالصدر، ووالده مُصاب بجرح طعنى وكسور، مقيمان بدائرة القسم.



وبالانتقال وسؤال الأب المصاب، قال إن عامل تعدى عليهما بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة نجله، ظنًا من المتهم وجود علاقة بين زوجته والقتيل.



واستهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، المتهم، وأمكن ضبطه.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، للتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.