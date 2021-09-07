سعيد الأرتيست عن اعتذار شاكوش: دخيل على المهنة ولن نقبل أي اعتذار حتى من نقيب الموسيقيين

علق عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، على اعتذار حسن شاكوش لشعبة الإيقاع، بعد تجاوزه مؤخرا في أحد حفلاته ضد "الطبالين"، قائلا: لن يتم قبول الإعتذار بأي شكل من الأشكال، مع تمسكه بقرار النقابة ضد حسن شاكوش، بسحب تصريح الغناء منه، فضلا عن منعه من الغناء.

وقال سعيد الأرتيست في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه يرفض اعتذار حسن شاكوش، ولن يقبل أي اعتذار بشأن التجاوزات الأخيرة، حتى إذا كان الإعتذار من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بهدف عودته للغناء مرة أخرى.

وأضاف أن حسن شاكوش دخيل على المهنة، وغير مدرك لحجم الإيقاع في الموسيقى، مؤكدا أفراد شعبة الإيقاع يتمتعون بمستويات علمية رفيعة، ولا ينبغي التطول عليهم، قائلا: "احنا اتحملنا كتير من الناس دي، بوظوا مهنتنا وجرحونا كتير وبوظوا سمعتنا كموسيقيين في الخارج والداخل".

وأكد سعيد الأرتيست، أن مطربي المهرجانات حققوا مكاسب مالية كبيرة، ويحاولون الإعتذار بعد تجاوزهم ضد الآخرين، بهدف عودتهم واستكمال مخططتهم، قائلا: "أي حد هيغلط فيهم احنا مش هنسيبه".

يذكر أن نقابة الوسيقيين قد أصدرت قرار أول أمس بسحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش، بشأن تجاوزه ضد شعبة الإيقاع، خلال أحد حفلاته، أثناء خلافه الأخير مع رضا البحراوي.