مرشحة الخضر للمستشارية الألمانية ترغب في سحب الأسلحة النووية الأمريكية من بلادها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدت مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارة الألمانية، انالينا بيربوك، رغبتها في السعي إلى إزالة القنابل النووية الأمريكية في ألمانيا، إذا فازت في الانتخابات المقبلة.

وقالت إنه يتعين على الحكومة الألمانية الجديدة اتخاذ موقف واضح بشأن محادثات نزع السلاح النووي الأمريكية الروسية. وكانت واشنطن وموسكو بدأتا محادثات جديدة في تموز/يوليو الماضي.

وذكرت بيربوك مساء الاثنين خلال جلسة اسئلة واجوبة على قناة (إيه آر دى): "بالطبع جزء من نزع السلاح هذا يجب أن يكون الأسلحة النووية الأمريكية هنا في ألمانيا وفي كل أوروبا".

وأضافت: "لدينا فرصة سانحة في الوقت الراهن ويجب أن ننتهزها".

وتستضيف ألمانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا أسلحة كجزء من برنامج الردع النووي لحلف شمال الأطلسي.

وتشير التقديرات إلى تخزين حوالي 20 قنبلة نووية في قاعدة بويشل الجوية الألمانية في منطقة إيفل لاستخدامها في حالات الطوارئ من قبل الجيش الألماني.

ويؤيد الخضر وحزب اليسار وقادة المجموعات البرلمانية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي سحب الاسلحة النووية الأمريكية. ويعارض ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل وشقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وستجري الانتخابات الالمانية في 26 ايلول/سبتمبر.