كشف الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن ضرب وسحل سيدة في مركز بسيون بالغربية، وضبط طرفي المشاجرة.

وبفحص الواقعة، أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلٍ منهما على الآخر بالضرب بـ"عصي خشبية"، نتج عنها إصابة 3 سيدات من الطرفين؛ إثر خلافات جيرة بينهم، لقيام سيدة بإلقاء القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، مما أثار حفيظتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة.