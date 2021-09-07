قال المخرج خالد يوسف، إنه كان متأكدًا من عودته إلى مصر مرة أخرى عندما خرج منها، موضحًا أنه خرج من الدولة في زيارة عادية إلى زوجته وابنته ثم فوجئ بحملة اغتيال معنوي مثارة ضده.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه وجد نفسه لن يتمكن من الحياة في هذا الجو، متابعًا: «الأمر كان فوق طاقتي واحتمال مواجهتي، لم أُهدَد من الدولة أو الأجهزة أو هددت بالحبس».

وأشار إلى أن الضرر النفسي الذي وقع على من حوله نتيجة لتلك الحملة كان أكبر من الضرر النفسي عليه شخصيا، واصفًا وجوده في الخارج بأنها «فترة هدنة بعيدًا عن الجو المنحط والهجوم عليه والتأثر بهذا الهجوم وشتمه».

وذكر أن العوامل الماضية لم تمكنه من العيش براحته، مشيدًا بدور زوجته في الأزمة: «سيدة عظيمة دافعت عني أكثر من دفاعي عن نفسي».