نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الثلاثاء: 32% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، والتي جاء في مقدمتها:



• 32% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا خلال النصف الأول

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 1.05 مليار دولار، مقابل 795.6 مليون خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة ارتفاع 32.2%، وقالت نيفين جامع، إن الصادرات المصرية للسوق الكورية ارتفعت بنسبة 11.3% لتسجل 247 مليون دولار مقابل 222 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما تبلغ الاستثمارات الكورية في مصر نحو 570 مليون دولار في 181 مشروعاً بمجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

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• تمويل 4 محافظات بالصعيد بـ127 مليون جنيه في 7 أشهر

قال عمرو الهوراى، مدير المنطقة السادسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تضم 4 محافظات مستهدفة من مبادرة حياة كريمة وهى "سوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، إن إجمالي التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات للمحافظات الأربعة بلغ حوالى 127.5 مليون جنيه أتاحت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، منها 49.8 مليون جنيه تم ضخها بمحافظة سوهاج.

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• 31 ألف طلب صحيحة على الموقع الإلكترونى لمبادرة إحلال السيارات

قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكترونى للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 31.500 ألف طلب، مشيرا إلى تخريد 5510 سيارات قديمة مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا، بنهاية أغسطس الماضي، منها 5213 سيارة ملاكى و128 تاكسى و169 ميكروباص.

• غدا.. انطلاق فعاليات منتدى مصر التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

تنطلق صباح غدٍ الأربعاء فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتشهد فعاليات المنتدى انعقاد 5 جلسات حوارية، حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية حول الاستثمار في رأس المال البشري.

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• التخطيط تطلق مجموعة متخصصة من مبادرة «كن سفيرا»

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أمس فعاليات تدريب مجموعة متخصصة من مبادرة "كن سفيرًا" التي أطلقتها الوزارة بهدف تأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية المستدامة الشاملة، ويشارك في الأسبوع الأول من هذه المجموعة 123 متدربا منهم 56 سيدة من مؤسسات حياة كريمة، مصر الخير، كريتاس سيتي، جامعة أسوان، نادي روتاري.

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• تدريب ممثلى 6 هيئات اقتصادية على تطبيق موازنة «البرامج والأداء»

قال محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية نظمت بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، ورشة عمل لتدريب 40 من ممثلي 6 هيئات اقتصادية على تطبيق موازنة البرامج والأداء، وهى: «هيئة السكة الحديد، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة التأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى».

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• المركزي للتعمير ينفذ مشروعات «حياة كريمة» في 25 مركزا بـ10 محافظات

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة يتولى تنفيذ المشروعات بـ25 مركزاً تضم 756 قرية، و3936 تابعاً في 10 محافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إسنا، بمحافظة الأقصر، والتي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، ويضم المركز 9 وحدات محلية بها 27 قرية، و171 تابعاً.

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• 22 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وموجود علي الارصفه سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

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• يونيو ويوليو سجلا معدلات تاريخية في استهلاك وبيع الكهرباء للمواطنين

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شهري يونيو ويوليو الماضيين سجلا أعلى معدلات استهلاك وبيع للطاقة الكهربائية لصالح المستهلكين، نظرا لارتفاع درجات الحرارة ما أدى لزيادة الاستهلاك والوصول لأعلى معدلات استهلاك وبيع للطاقة الكهربائية في تاريخ شركات التوزيع، وبالتالي شراء شركات التوزيع أكثر من 21 مليار كيلو وات ساعة من الشركة القابضة لكهرباء مصر لبيعها للمشتركين الذين يبلغ عددهم أكثر من 38 مليون مشترك حاليا، وذلك دون إضافة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع والكودية على مدار شهري يونيو ويوليو.

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• الدولار يرتفع فى 7 بنوك

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع بنحو قرش واحد في كل من البنك التجاري الدولي، والبركة، والعربي الأفريقي ليصل إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وبنحو قرش واحد أيضا في بنكي الأهلي، ومصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 15.68 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 15.75 جنيه.

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• الذهب يتراجع 3 جنيهات ويسجل 787 جنيها

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، فى أسواق الصاغة المحلية، 3 جنيهات ليصل الجرام عيار 21 إلى 787 جنيها مقارنة بـ790 جنيها أمس، وتراجع الجرام عيار 18 إلى 675 جنيها، وهبط الجرام عيار 24 ليسجل 902 جنيه، كما تراجع الجنيه الذهب بنحو 24 جنيها إلى 6340 جنيها، نتيجة تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

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• ارتفاع مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.23% عند مستوى 11089.8نقطة، كما ارتفع المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 1.86% عند مستوى 3825.16 نقطة، وصعد المؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 2.24% عند مستوى 2836.26 نقطة.

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• تراجع النفط وسط مخاوف مستويات الطلب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في وقت يقيّم فيه المستثمرون البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة في الصين وكذلك المخاوف من تراجع الطلب بعدما خفضت السعودية أسعار النفط الخام لعملائها الآسيويين، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة0.4% إلى 71.92 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 68.50 دولار.

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