 السلطات التركية تلقي القبض على 137 شخصا بشبهة الانتماء لتنظيم جولن - بوابة الشروق
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السلطات التركية تلقي القبض على 137 شخصا بشبهة الانتماء لتنظيم جولن

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 11:03 ص

صرح مصدر أمني تركي بأنه جرى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 137 شخصا، اليوم الثلاثاء، في إطار حملة لتنفيذ أوامر اعتقال صدرت بحق 214 شخصا بشبهة الانتماء لـ"تنظيم جولن".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب القيود المفروضة على التحدث لوسائل الإعلام، القول إن عملية بدأت في 41 ولاية وفي "جمهورية شمال قبرص" لإلقاء القبض على المشتبه بهم، ومن بينهم عسكريون في الخدمة أو مفصولون.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016. كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة جولن تنظيما إرهابيا.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

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