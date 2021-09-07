سموحة يعلن ضم نجم أنجولي لصفوفه

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة، عصر اليوم الثلاثاء، تعاقده الرسمي مع الأنجولي داسفاو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2021-2022.

ونشرت الصفحة الرسمية لسموحة على (الفيس بوك) ترحيبها بتعاقد النادي السكندري مع النجم الأنجولي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وكان أعلن سموحة، تعاقده الرسمي مع عبدالرحمن عامر، قادمًا من إنبي، مقابل مليون ونصف جنيه، بعقد يمتد حتى موسم 2024،

ونجح سموحة في تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات من صفوف الأهلي ضمن صفقة انتقال حسام حسن للقلعة الحمراء، وهم فهد جمعة، وأحمد رمضان بيكهام، بالإضافة للتعاقد مع عمار شرف الدين وأحمد عيد والغيني أليا سيلا.

جدير بالذكر أن سموحة، كان قد أعلن رحيل أحمد عبدالقادر، عن صفوف، بعد انتهاء فترة إعارته وعودته للأهلي بشكل رسمي.