جنوب إفريقيا تسعى لزيادة التمويل للدول النامية بغرض التحول في الطاقة بمحادثات المناخ

من المقرر أن تسعى جنوب إفريقيا إلى زيادة التمويل الذي يتم تقديمه للدول النامية بغرض التحول في الطاقة، كأحد أهدافها أثناء محادثات المناخ المقرر عقدها بمدينة جلاسجو الاسكتلندية في نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن توقعات وفد جنوب إفريقيا للحدث المعروف باسم "كوب 26"، يتضمن بدء "عملية تحديد هدف جديد وأكثر طموحا للتمويل طويل الأجل، بحجم يتجاوز 100 مليار دولار سنويا، بداية من عام 2025"، وذلك بحسب ما قالته وزارة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة في إيضاح لنواب البرلمان، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن جنوب إفريقيا تدعو لأن يتضمن الاجتماع "التفاوض بطريقة شفافة وشاملة ومتوازنة".