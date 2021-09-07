 فيديو.. أحمد موسى: كل القطارات مكيفة.. والدرجة الثالثة كانت علبة سردين - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. أحمد موسى: كل القطارات مكيفة.. والدرجة الثالثة كانت علبة سردين

أحمد موسى
أحمد موسى

نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 9:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 9:57 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الخدمات تحسنت حاليا عما كانت قبل ذلك، مشيرًا إلى أن كل القطارات باتت مكيفة من الدرجة الأولى وحتى الثالثة.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن قطار الدرجة الثالثة قديمًا وتحديدًا عندما كان طالبًا، كان مأساة أشبه بعلبة السردين من شدة الحرارة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في وقت سابق بشراء كل عربات القطارات المكيفة من أجل راحة ومصلحة المواطنين.

وأكد أنه خلال زيارته للإسكندرية اليوم وجد أعمال تطوير لم تكن موجودة عندما كان هناك قبل نحو أسبوعين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك