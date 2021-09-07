قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الخدمات تحسنت حاليا عما كانت قبل ذلك، مشيرًا إلى أن كل القطارات باتت مكيفة من الدرجة الأولى وحتى الثالثة.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن قطار الدرجة الثالثة قديمًا وتحديدًا عندما كان طالبًا، كان مأساة أشبه بعلبة السردين من شدة الحرارة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في وقت سابق بشراء كل عربات القطارات المكيفة من أجل راحة ومصلحة المواطنين.

وأكد أنه خلال زيارته للإسكندرية اليوم وجد أعمال تطوير لم تكن موجودة عندما كان هناك قبل نحو أسبوعين.