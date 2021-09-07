اتحاد الموانئ: النظم الإلكترونية الجديدة تسرع دورة السفن والبضائع

قال اللواء عصام بدوي الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، إن الموانئ لها قيمة اقتصادية عظيمة، فهى تعد الواجهة والبوابة للصادرات والواردات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج أخبار TEN، اليوم الثلاثاء، على قناة «TEN»، أن تصنيف الميناء المصري ظل لمدة طويلة يندرج تحت الجيل الثاني والثالث، وما يحدث من تطوير هو خطة لرفع التصنيف العالمي لمواكبة الجيل الرابع والخامس، لتصبح موانئ جاذبة ومنافسة.

وأكد خلال حديثه أن التطوير يعمل على عدة محاور، بدءًا من تطوير البنية الأساسية وزيادة أعماق الموانئ لمواكبة السفن الحديثة، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري والإدارة الإلكترونية، قائلًا: "استخدام نظم المعلومات فى الإدارة مهم، فهو الفيصل الذي يُغني عن التعامل الورقي، ما يُسرع من دورة السفن والبضائع، ويقلل الوقت المستهلك".

أما عن الخطط الاستراتيجية، فأوضح أنها مبينة علي المحاور المذكورة أعلاه، ذاكرًا: "احنا بنربط كل مجتمع الميناء بنظام واحد، وبعد تطوير الجمارك، أصبحت جميع الأمور مؤهلة لنجاح الميناء، والتقدم بتصنيفها العالمي".

يأتي ماسبق على خلفية تفقُد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أعمال التطوير بمنطقة جونة البترول بميناء الإسكندرية البحرى، وكذلك تفقُد تطوير وتحديث هذا الجزء من ميناء الإسكندرية، الجزء الذى يتم به تفريغ وتخزين المواد البترولية وغيرها.