قال المخرج خالد يوسف، إنه من طلب من الشؤون المعنوية تصوير ثورة 30 يونيو وليس العكس، موضحًا أنه طلب منهم تصوير ثورة 25 يناير من أجل توثيق الحدث للأجيال المقبلة، لكنهم أخبروه أنهم يصورون الحدث.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الشؤون المعنوية سمحت له بالتصوير في ثورة 30 يونيو، معلقًا: «أنا لست عسكريًا لتكليفي أنا اللي طلبت وصورت وقالوا لي اتفضل».

وأشار إلى أن المشاهد الحقيقية لثورة 30 يونيو لم تنشر بعد، وخاصة أن القرى شهدت ملاحم تاريخية لم يسمع العديد عنها، مستنكرًا الادعاءات التي اتهمته بتزوير المقاطع باستخدام الفوتوشوب.

وذكر أن زيادة هذا العدد بالفوتوشوب يحتاج شهورًا، مستطردًا عن توجيهاته خلال تصوير ميدان التحرير: «كنت على اتصال بقيادات في الميدان وبزعق لإن الليزر بيبوظ الصورة، وكانوا بيضحكوا لإني كنت بدي أوردر كإني مخرج».