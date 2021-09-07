الكويت تسجل حالة وفاة و 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 410 آلاف و 413 في حين تم تسجيل حالة وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2425.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 46 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم رصد 179 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 406 آلاف و 137.