منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تفرض عقوبات على الأسرى عقب هروب 6 منهم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات واسعة على الأسرى الفلسطينيين في سجونها عقب هروب 6 منهم يوم أمس

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن إدارة السجون الإسرائيلية "وسعت نطاق التضييق على الأسرى في مختلف السجون، وشرعت بحملة الإجراءات التعسفية بحقهم، عقب تمكن 6 أسرى من حفر نفق والهروب من سجن جلبوع.

وقالت إن إجراءات إسرائيل شملت "سحب العديد من إنجازات الأسرى على المستويين المعيشي والتنظيمي، وتحويل السجون إلى زنازين، وتوزيع أسرى حركة الجهاد الإسلامي على مختلف السجون ومنعهم من العيش بغرفة تنظيمية خاصة بهم".

وأضافت أنه تم "نقل 5 أسرى من قيادة الجهاد إلى التحقيق وعزلهم داخل الزنازين، ومنع توزيع وجبات الطعام على الأسرى في عدة سجون، وتنفيذ حملة تفتيشات استفزازية في عدد من السجون".

وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة الأسرى في مختلف السجون، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصيرهم "خاصة أن إدارة السجون تمعن بتشديد الخناق عليهم والتهجم على حقوقهم".

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن حالة من التوتر تخيم على كل أقسام الأسرى في ظل عمليات نقل وتفتيش إسرائيلية واسعة طالت مختلف أقسام الأسرى. واعتبر نادي الأسير، في بيان، أن إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية تمثل "امتداد لجملة السياسات التنكيلية"، مطالبا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بفرض رقابة وحماية دولية على الأسرى، وبتكثيف الجهود لمتابعة أوضاعهم.

وتكثف إسرائيل البحث والتفتيش إثر فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الشديد الحراسة في شمالي إسرائيل، فجر أمس الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، علما أنها تعتقل أكثر من 4 آلاف أسير فلسطيني.