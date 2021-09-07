تراجع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال يوليو الماضي

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أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية بنسبة طفيفة خلال تموز/يوليو الماضي، بسبب انخفاض الفائض التجاري، رغم استمرار النمو القوي للصادرات.

بلغ فائض الحساب الجاري خلال تموز/يوليو 21ر8 مليار دولار مقابل 85ر8 مليار دولار خلال الشهر السابق بحسب بيانات البنك المركزي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه منذ سجلت كوريا الجنوبية في نيسان/أبريل من العام الماضي عجزا قدره 33ر3 مليار دولار، يسجل الحساب الجاري فائضا باستمرار.

وسجلت كوريا الجنوبية فائضًا في الحساب الجاري للشهر الخامس عشر على التوالي خلال تموز/يوليو الماضي.

وبلغ إجمالي فائض الحساب الجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 55ر52 مليار دولار، مقابل 06ر26 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مسؤول في بنك كوريا المركزي إن الفائض السنوي قد يصل إلى حوالي 80 مليار دولار خلال العام الحالي ككل حيث من المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة في النصف الثاني بفضل الصادرات القوية.

وارتفعت الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد الكوري الجنوبي، بنسبة 6ر29% سنويا خلال تموز/يوليو الماضي لتصل قيمتها إلى 4ر55 مليار دولار، بفضل الطلب القوي على الرقائق والسيارات.