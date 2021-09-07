وبرّر الوزير، الذي يتنافس على منصب رئيس الوزراء المقبل، فعله باعتباره حماية نفسه من حوادث إساءة الاستخدام عبر الإنترنت- وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وفي معرض حديثه عن الأمر في مؤتمر صحفي اليوم، قال كونو إنه يحق له تمامًا حظر المستخدمين الذين يستهدفونه بلغة جارحة.

وأضاف: "لن تحط من قدر شخص غريب في الشارع، لكن هذا أمر شائع جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا فقط أطلب من مستخدمي تويتر إظهار نفس الدرجة من الكياسة كما هو الحال في الحياة الواقعية".

وأعرب المنتقدون في هاشتاج "لقد حُظرت من قبل السيد كونو" /باللغة اليابانية/ عن إحباطهم من أن شخصًا ما في منصبه لا يرغب في الدخول في حوار.

ومن المتوقع أن يخوض كونو السباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يوم 29 سبتمبر بعد إعلان رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوجا عن عدم سعيه لإعادة انتخابه.