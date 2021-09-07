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تكافح السلطات في ولاية كيرالا جنوب الهند لاحتواء تفشي فيروس "نيباه" بعد أن تسبب في وفاة صبي يبلغ من العمر 12 عاما في الولاية مما دفع إلى تكثيف الجهود لتتبع اتصالاته.

وكثفت السلطات الحكومية جهود تعقب المخالطين وتحديد وعزل واختبار الأشخاص الذين قد يكونون على اتصال بالفتى.

ووفقا لوزيرة الصحة بالولاية فينا جورج، تم رصد 188 شخصا كانوا على اتصال بالصبي بحلول اليوم الاثنين، من بينهم 20 شخصا من المخالطين الأساسيين المعرضين لخطر كبير وجميعهم يخضعون للحجر الصحي الشديد في منازلهم أو في المستشفى.

كما ظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على عاملين صحيين كانا على اتصال بالضحية وتم نقلهم إلى المستشفى وأرسلت عينات دمهم للفحص.