 تركيا: سنبدي تقاربا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابول - بوابة الشروق
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تركيا: سنبدي تقاربا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 8:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 8:46 م
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستبدي تقاربا إيجابيا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئها حول تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقال أردوغان في تصريح: "منذ البداية تصرفنا بإيجابية تجاه ملف تشغيل مطار كابل، لكن لم تحصل تطورات إيجابية حتى الآن"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأضاف: "سنبدي تقاربا إيجابيا إذا استمرت المرحلة بإيجابية تجاه مبادئنا حول تشغيل مطار كابل".

وتعليقا على حكومة "طالبان"، تابع: "لا نعلم كم ستستمر هذه الحكومة في مهامها وينبغي علينا الآن متابعة هذه المرحلة بحذر".

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