الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بحُجة تأمين احتفال رأس السنة العبرية

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين؛ بحجة تأمين احتفال المستوطنين بعيد رأس السنه العبرية.

وقال مدير الحرم رئيس السدنة الشيخ حفظي ابو سنينة إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الابراهيمي اليوم، بحجة احتفال اليهود بعيد رأس السنة

العبرية، ويستمر اغلاقه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد سعيد التميمي إن إغلاق الحرم وتعديات الاحتلال والمستوطنين على حرمته "تحديا صارخا لمشاعر العرب والمسلمين، ومساسا خطيرا بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وجميع الشرائع الإلهية المجمع عليها في العالم والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة.