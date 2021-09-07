هنأ اللواء بحري عصام الدين بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية، القائمين على العمل في ميناء الإسكندرية لأنه يشهد تطويرًا كبيرًا، منوهًا إلى الميناء كان يعاني العديد من المشكلات في السابق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن ميناء الإسكندرية الميناء الرئيسي لمصر وتخرج منه 70% من تجارة مصر الخارجية، موضحًا أن أعماق الميناء لم تكن مواكبة للسفن الحديثة.



وأشار إلى أن التطوير الذي شهده الميناء تضمن تنفيذ محطة متعددة الوسائط، وزيادة الأعماق وتطوير البنية الأساسية وزيادة أطوال الأرصفة، مستشهدًا بالتوسع تجاه غرب الميناء ووجود حوض البترول وحوض الأخشاب.



وذكر أمين اتحاد الموانئ أن كل تلك الأمور ترفع تصنيف الميناء ليتواكب مع أجيال الموانئ الموجودة في المنطقة، قائلًا إن تطوير البنية الأساسية والإدارة الإلكترونية وسرعة دورة السفينة والبضائع له مردود اقتصادي كامل ويزيد قدرة الميناء التنافسي مع الموانئ المحيطة.



ولفت إلى أن مصر في طريقها ليكون ميناء الإسكندرية أحد موانئ الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن تصنيف الميناء يعتمد على معايير البينية الأساسية وأعماق الأرصفة وسرعة دورة البضائع والسفن من خلال الإدارة الإلكترونية.



وأوضح أن الجمارك كانت من أهم المعوقات التي تعطل أعمال الموانئ، مشيدًا بتطوير المنظومة الجمركية في مصر، فضلًا عن امتياز ميناء الإسكندرية بامتلاك إدارة للتدريب جيدة للغاية تضم عناصر كفء لتدريب العاملين.









يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحري واطلع على عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.