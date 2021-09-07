ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع الدولار بنحو قرش واحد في كل من البنك التجاري الدولي، والبركة، والعربي الأفريقي ليصل إلى 15.66 جنيها للشراء، و15.76 جنيها للبيع.

كما زادت العملة الأمريكية بنحو قرش واحد أيضا في بنكي الأهلي، ومصر ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيها للبيع، وبنحو قرش واحد في بنك الإسكندرية ليسجل 15.65 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع.

كما ارتفعت العملة الخضراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو قرش واحد ليسجل 15.68 جنيها للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 15.75 جنيها.

فيما تراجع سعر الدولار فى بنك قناة السويس بنحو 3 قروش ليسجل 15.62 جنيها للشراء، و15.72 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.66 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع، كما استقر فى بنك كريدي أجريكول عند 15.65 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع.