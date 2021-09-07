الاستخبارات الروسية تتهم 5 من تتار القرم بتخريب خط أنابيب غاز

وجه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وكالة الاستخبارات المحلية الروسية، اتهامات لـ5 أشخاص بتخريب خط أنابيب لنقل الغاز في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.



واتهم الجهاز اليوم الثلاثاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأنها اشترت عبوة ناسفة، ووعدت المتهمين بمكافأة نقدية قدرها 2000 دولار لزرعها.



وتجدر الإشارة إلى أن الموقوفين الخمسة من تتار القرم، وهي أقلية عرقية تركية في شبه جزيرة القرم. ومن بين المعتقلين ناريمان دزيلال نائب رئيس الهيئة التمثيلية لتتار القرم، التي حظرتها روسيا في عام 2016.



وسيواجه الرجال الخمسة الآن عقوبة سجن طويلة إذا ثبتت إدانتهم، وهو أمر حتمي تقريبا في ظل النظام القانوني الروسي الخاضع للسيطرة المشددة، حيث تكاد لا تصدر أحكام بالبراءة.



وتعرض الخط، القريب من سيمفروبول عاصمة القرم، لأضرار في أغسطس. وأعقب اعتقال الأشخاص الخمسة خروج تظاهرات جرى خلالها إلقاء القبض على نحو 50 آخرين من تتار القرم، بحسب مصادر في كييف.



ووصفت أوكرانيا الاعتقالات بأنها إجراء تعسفي ضد معارضي الضم الروسي لشبه جزيرة القرم.



وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى حدوث "قمع" يهدف إلى "ترهيب ممثلي شعب تتار القرم وإخراجهم من شبه الجزيرة المحتلة مؤقتا".



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاعتقالات جاءت انتقاما من القمة الافتتاحية لمنصة القرم، وهي مبادرة دولية لإعادة العلاقات الأوكرانية الروسية من خلال إنهاء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وانعقد الاجتماع في كييف في أغسطس الماضي.



وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن التكتل "يعتبر الاعتقالات ذات دوافع سياسية وغير قانونية بموجب القانون الدولي"، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين في بيان مكتوب.



كما اتهمت الأمم المتحدة موسكو مؤخرا باعتقالات تعسفية ومداهمات لممثلي أقلية تتار القرم.



وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، المعترف بها دوليا كجزء من أوكرانيا، في عام 2014، مما تسبب في غضب دولي.