استدعاء مسؤولين بالحكومة الإيطالية للشهادة في محاكمة سالفيني

استدعى ممثلو الادعاء الإيطالي العديد من المسؤولين الحكوميين الحاليين؛ للإدلاء بشهاداتهم في محاكمة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني بشأن الحصار المزعوم لسفينة إنقاذ مهاجرين.



وقالت وكالتا أنباء "أدنكرونوس" و"أنسا" الإيطاليتين، اليوم الثلاثاء، إن الادعاء يريد الاستماع إلى رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيز كشهود.



ويواجه سالفيني تهما بمنع سفينة الإنقاذ الإسبانية الخاصة "أوبن آرمز"، التي كان على متنها نحو 150 مهاجرا، من الرسو لفترة طويلة في أغسطس 2019 قبل أن تتجه إلى جزيرة لامبيدوسا.



ومن المقرر أن يمثل رئيس حزب ليجا اليميني أمام المحكمة بتهمة إساءة استخدام المنصب وحرمان أشخاص من الحرية.



وينفي سالفيني هذه الاتهامات، ويدفع بأنه تصرف لصالح البلاد ولصالح بقية الحكومة في روما، وقد يواجه سالفيني في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما.