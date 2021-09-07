ميركل: مكافحة تغير المناخ من أكثر القضايا إلحاحا الآن

وصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مكافحة تغير المناخ بأنها واحدة من أكثر القضايا إلحاحا الآن.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، فيما قد يكون آخر جلسة عامة في البرلمان الألماني (بوندستاج) قبل الانتخابات العامة، إنه تم وضع أساس مهم لمكافحة تغير المناخ خلال الفترة التشريعية الحالية، مشيرة إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وإلى قانون حماية المناخ بميزانيات سنوية وأهداف خاصة بكل قطاع.

وذكرت ميركل أن عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا ارتفع إلى مليون سيارة، مضيفة إلى أنه تم الاتفاق على التوقف عن استخدام الفحم في توليد الطاقة بتوافق مجتمعي.

وقالت المستشارة: "حماية المناخ لا يمكن أن تنجح إلا إذا تم اصطحاب المواطنين معنا"، مؤكدة أنه لطالما كان هذا هو نهج الائتلاف الحاكم الكبير، وقالت: "وكان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الكبير هو الذي يضم أكبر حزبين شعبيين في ألمانيا، وهما التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.



