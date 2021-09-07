بكين ترفض مخاوف الناتو بشأن التعزيز المحتمل لأسلحتها النووية

رفضت بكين، بصورة قاطعة، المخاوف التي أعرب عنها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إزاء تعزيز الصين لأسلحتها النووية.



وتحدث المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، مع الصحفين في بكين اليوم الثلاثاء، بشأن "قلق الحكومة الصينية البالغ ومعارضتها الشديدة لتصور الناتو بشأن وجود تهديد نووي صيني".



وقال وانج إن الصين تنتهج استراتيجية نووية دفاعية، وتبقي أسلحتها النووية عند "أدنى حد ضروري لأمنها القومي"، مضيفا أن الصين لديها أيضا سياسة، وهي ألا تكون الاولى في استخدام الأسلحة النووية تحت أي ظرف من الظروف.



وكان ستولتنبرج أعرب في مؤتمر لحلف الناتو - عقد في كوبنهاجن أمس الاثنين حول قضايا الحد من التسلح - عن قلقه بشأن تشييد الصين لصوامع جديدة للصواريخ، يمكن استخدامها لزيادة قدراتها النووية بصورة كبيرة.



وقال إن الصين تعمل على توسيع مخزونها من الأسلحة النووية سريعا عن طريق المزيد من الرؤوس الحربية وعدد أكبر من أنظمة الاطلاق المتطورة، مضيفا أن كل ذلك يتم بطريقة غير مقيدة وغير شفافة تماما، ودعا الصين إلى الانضمام إلى محادثات الحد من التسلح.



واتهم وانج الناتو بـ "الكيل بمكيالين"، حيث قال إنه "إذا كان الناتو يهتم حقا بالحد من التسلح، فإنه يجب عليه رفض عقلية الحرب الباردة والتخلي عن هذه السياسة".



ومع ذلك، لم يعلق وانج على ما تردد بشأن تشييد الصين لصوامع جديدة للصواريخ.