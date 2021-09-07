انتهاء أزمة طائرة منتخب كولومبيا قبل مواجهة تشيلي

توجه المنتخب الكولومبي إلى بارانكيا بعد التغلب على أزمة الطائرة التي كانت سيستقلها إلى تلك المدينة الكاريبية من عاصمة باراجواي، أسونسيون، لخوض مباراة يوم الخميس المقبل أمام تشيلي على أرضه في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ونشر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم رسالة على حسابه على موقع تويتر في تمام الساعة 22:38 مساء بالتوقيت المحلي لباراجواي (04.38 بتوقيت القاهرة فجر الثلاثاء) "في هذه الساعة، يستقل المنتخب الوطني الكولومبي للرجال الطائرة متجها إلى بارانكيا لخوض مباراة الخميس المقبل أمام تشيلي".

وكان من المخطط أن يعود المنتخب الكولومبي بعد ظهر الاثنين للاستعداد لمباراة الخميس، إلا أن حدوث عطل في الطائرة تسبب في تأخر سفر الفريق لعدة ساعات.

وكان الاتحاد الكولومبي قد نشر على حسابه على تويتر أن "هناك تأخيرا في رحلة المنتخب الوطني الكولومبي المتجهة إلى بارانكيا بسبب فحص الطائرة التي ستقل الفريق".

وتعادل منتخب كولومبيا مع مضيفه الباراجواي بهدف لكل منهما في إطار الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

واستبعد المدير الفني للمنتخب الكولومبي، رينالدو رويدا، المدافع دافينسون سانشيز، من القائمة اللاعبين الذين سيخوضون لقاء تشيلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، الذي "عاد بالفعل إلى إنجلترا للانضمام إلى ناديه توتنهام" وفقا للاتحاد.

وتحتل كولومبيا المربع الخامس برصيد 10 نقاط، بينما تحتل تشيلي المركز الثامن برصيد 7 نقاط، والبرازيل في الصدارة بـ 21 نقطة.