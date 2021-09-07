كونتيننتال تتوقع استمرار أزمة أشباه الموصلات في قطاع السيارات في 2022

أشارت توقعات شركة كونتيننتال الألمانية لمستلزمات السيارات استمرار أزمة أشباه الموصلات في قطاع صناعة السيارات في العام المقبل أيضا وذلك بسبب قلة القدرات الإنتاجية وارتفاع الطلب.

وفي مستهل معرض ميونخ للسيارات، قال الرئيس التنفيذي لشركة كونتي، نيكولاي زيتسر، إن شركته تتوقع أن مشاكل الإمدادات بهذه الرقائق ستصاحب قطاع صناعة السيارات في العام المقبل أيضا.

وأضاف زيتسر:" لا نزال في منتصف الأزمة، ولهذا فإن التوقعات صعبة" مشيرا إلى أن الموقف شديد التغير.

وتحدث زيتسر عن تأثر قطاع صناعة السيارات بالإغلاقات التي حدثت مؤخرا لمصانع رقائق إلكترونية في ماليزيا وفيتنام والفلبين.

وقال زيتسر إن الطلب على هذه المنتجات سيظل مرتفعا بسبب الاستخدام المتزايد لهذه الرقائق في السيارات، وتابع أن إنشاء مصانع جديدة يحتاج إلى وقت " فإنشاء مصنع جديد يستغرق من 18 إلى 24 شهرا حتى يبدأ في العمل".

واختتم زيتسر تصريحاته قائلا إن من المؤكد في ظل هذه الحقيقة أنه لا يمكن أن تكون هناك زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية من منظور مادي بحت قبل عام 2023.