بدء عودة السفر بالسكك الحديدية إلى طبيعته في ألمانيا مع انتهاء إضراب السائقين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت نقابة سائقي القطارات الألمان "جي دي إل" أنه من المقرر أن يعود السفر بالسكك الحديدية ببطء إلى طبيعته اليوم الثلاثاء مع انتهاء إضراب سائقي القطارات الذي استمر لمدة خمسة أيام.

وأوضحت النقابة أن الإضراب انتهى الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).

وقالت متحدثة باسم شركة دويتشه بان أن شركة السكك الحديدية الحكومية تعمل على استعادة العمليات السلسة على جميع الخطوط في أسرع وقت ممكن.

ولم تتمكن المتحدثة من تحديد موعد استعادة حركة القطارات بالكامل.

ونظم سائقو القطارات إضرابا لمدة خمسة أيام استهدف خطوط الشحن والمسافات الطويلة للضغط من أجل مطالبهم للحصول على علاوة وزيادة الأجور بنسبة 2ر3% خلال فترة 28 شهرا.

وكانت دويتشه بان قد لجأت إلى القضاء لوقف هذا الإجراء، لكن محكمتين قضتا بأن الإضراب - وهو الثالث خلال شهر - يمكن أن يستمر.

ولا يزال النزاع على الأجور والاستحقاقات بين دويتشه بان والنقابة دون حل.