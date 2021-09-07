بلينكن: أمريكا تعمل مع طالبان لإجلاء من يريدون مغادرة أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل مع حركة طالبان لإجلاء الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أفغانستان، مشيدا في هذا الصدد بقطر لما قدمته من مساعدة لإجلاء الآلاف.

وقال بلينكن عن إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر في أفغانستان: "نعمل أيضا مع طالبان في هذا الشأن، بما في ذلك خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "لم ترفض طالبان خروج أي شخص يحمل وثيقة سارية"، مضيفا أن الولايات المتحدة سوف تلزم الحركة بذلك.

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول الشهر الماضي، قبيل الانسحاب الكامل المزمع للقوات الأمريكية من البلاد.

وفي حديثه في العاصمة القطرية الدوحة، أشاد بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بقطر وقدما الشكر لها على مساعدتها في إجلاء 58 ألف شخص من أفغانستان.

وصرح بلينكن في مؤتمر صحفي بأن العديد من الدول كثفت جهودها للمساعدة في عمليات الإجلاء "لكن ما من دولة بذلت جهدا أكثر من قطر".

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إن هناك نحو أربعة آلاف شخص لا يزالون في قطر يترقبون نقلهم لدولة ثالثة.

وأرسلت قطر، التي تعرضت لانتقادات بسبب علاقاتها الوثيقة مع طالبان، فرقا لتقديم المساعدة الفنية لإعادة فتح مطار كابول. وقال الوزير القطري إن رحلات المساعدات الإنسانية بدأت كتجربة.

وأضاف أنه لكي يعمل مطار كابول كمطار دولي قياسي، فإنه يحتاج إلى الارتقاء بالتجهيزات.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع بلينكن: "لكنني دائما أسلط الضوء على أهمية الإجراءات الأمنية.. إذا تمكنا من الاتفاق على إجراءات أمنية مع طالبان، ستكون الأمور أسهل وسيمكننا تحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت ممكن".