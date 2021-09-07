خالد يوسف: الإخوان اعتقدوا أنني عندما أختلف مع النظام هترمي في أحضانهم

قال المخرج خالد يوسف، إنه ضد المشروع الإخواني «قولًا واحدًا»، معلقًا: «اعتقدوا أنني عندما أختلف مع النظام هترمي في أحضانهم، لا يمكن يحصل».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه حاسم لعلاقته بالتيار الإسلامي منذ أن بلغ من العمر 16 عامًا، مؤكدًا أنه كان يخوض الانتخابات في مواجهتهم بالجامعة.

وأشار إلى أنه الاشتراكي والناصري الوحيد الذي تمكن من هزيمة الإخوان في الانتخابات بالجامعة، متابعًا: «أعلم فكرهم وأدبياتهم، لم أكن مخطئا في 30 يونيو ولو حدثت مآلات كارثية لم تكن واحد من المليون مقارنة بالكوارث التي تحدث في مصر مع استمرار الإخوان».