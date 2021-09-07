وكالة الطاقة الذرية: إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن إيران زادت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، منددة بعدم تعاون طهران لتتمكن الوكالة من تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي.



ونددت الوكالة في تقرير لها، بشدة بعدم تعاون إيران، على صعيد تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي، قائلة: "منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.



وأضافت أن إيران عززت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها في الاتفاق المبرم في فيينا.



ويأتي التقرير مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية لإحياء اتفاق 2015، مع تحذير إيران من أن المحادثات قد لا تستأنف قبل أشهر.



وعلقت إيران في فبراير، بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها.



ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي.



بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يكون لديها مخزون إجمالي لا يتجاوز 202,8 كيلوجرام، أي ما يعادل 300 كيلوغرام في شكل مركب. ويقدر التقرير أن إيران لديها الآن 2441,3 كيلوجراما.



وتشمل تلك الكمية 84,3 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة (ارتفاعا من 62,8 كيلوغراما في آخر تقرير للوكالة في مايو)، إضافة إلى 10 كيلوغرامات مخصبة بنسبة 60 بالمئة (ارتفاعا من 2,4 كيلوجرام).