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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين انكماش نشاط قطاع التشييد في ألمانيا مجددا خلال آب/أغسطس الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر.

وبحسب تقرير مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت للدراسات الاقتصادية تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التشييد في ألمانيا خلال الشهر الماضي إلى 6ر44 نقطة مقابل 1ر47 نقطة خلال تموز/يوليو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 إلى نمو النشاط في القطاع.

وتراجع المؤشر خلال آب/اغسطس الماضي إلى أقل مستوى له منذ أيار/مايو الماضي.

واستمر الأداء الضعيف في قطاعي المشروعات الهندسية المدنية والتجارية الفرعيين يؤثر سلبا على أداء نشاط قطاع التشييد ككل. كما تراجع نشاط قطاع التشييد السكني لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

في الوقت نفسه تسارعت وتيرة انكماش الطلبيات جديدة في ظل تراجع المناقصات العامة وارتفاع الأسعار وانكماش الطاقة التشغيلية للشركات وتضرر الطلب من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تراجعت وتيرة التوظيف في قطاع التشييد إلى أقل مستوى لها منذ آذار/مارس الماضي.