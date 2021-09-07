أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، افتتاح 109 مشروعات تنموية وخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة في قطاعات: "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء – الأبنية التعليمية – الطرق – الشباب والرياضة – الطب البيطري".

ويأتي ذلك بتكلفة إجمالية بلغت ملياري جنيه؛ في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن المشروعات الجديدة تشمل 12 مشروعًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بتكلفة 916 مليونًا و800 ألف جنيه، أبرزها إنشاء محطة معالجة صرف صحي قنتير بمركز ومدينة فاقوس، بتكلفة 210 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي إكوة وكفر الباشا بمركز ديرب نجم، بتكلفة 144 مليونًا و200 ألف جنيه، ومشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم، بتكلفة 131 مليونًا و300 ألف جنيه، ومشروع صرف صحي المسلمية وبني عامر بمركز الزقازيق، بتكلفة 62 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أن المشروعات تضم أعمال تطوير وتجميل وإنارة منطقة كفر الزقازيق، ونفق أبو الريش، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وإنشاء 8 موزعات كهرباء جهد متوسط بمراكز ومدن: "الزقازيق – كفر صقر- الإبراهيمية – فاقوس – ديرب نجم"، بتكلفة 347 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعًا ما بين إنشاء 32 مدرسة جديدة جديد، وإحلال كلي لمدرسة، وتوسعة 6 مدارس، بالإضافة لتطوير 712 فصلا مدرسيا جديدا، بتكلفة 385 مليونا و800 ألف جنيه.

وأشار محافظ الشرقية، إلى الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعا بقطاع الطرق، بإجمالي أطوال 80.7 كيلو متر، بتكلفة 327 مليونا و800 ألف جنيه، قبل أن يوضح أنه تم الانتهاء كذلك من إنشاء ورفع كفاءة 14 نادي ومركز شباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة 19 مليونًا و550 ألف جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا بقطاع الطب البيطري، ما بين إنشاء جديد لوحدتين بيطريتين، وإحلال وتجديد 6 وحدات بيطرية، ورفع كفاء وتطوير 3 وحدات بيطرية، بتكلفة 9 ملايين و850 ألف جنيه.