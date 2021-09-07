يورووينجز: أسطول الطائرات يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة في 2022

أعلنت شركة يورووينجز الألمانية للطيران، اليوم الثلاثاء، عن وضع أهداف طموحة للنمو خلال العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ينس بيشوف، إن أسطول طائرات الشركة في أوروبا سيعود إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا، بنحو 115 طائرة.

يذكر أن أسطول الشركة، المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية، يضم حاليا 81 طائرة.

وكانت يورووينجز قامت في أغسطس الماضي بتسيير أعلى عدد من الرحلات منذ بدء جائحة كورونا.

ووصل عدد الركاب الذين أقلتهم الشركة على طائراتها في شهور يونيو ويوليو وأغسطس الماضية إلى قرابة 3 ملايين، وهو رقم يعادل أقل من 40% من عدد الركاب في نفس الفترة من عام 2019.

ووصلت نسبة الإشغال على رحلات يورووينجز في أغسطس الماضي إلى 75%.

وعن وضع الحجوزات الراهن من قبل السائحين ومنظمي الفعاليات والمسافرين من رجال الأعمال، قال بيشوف إن آثار تعويض ما أحدثته الأزمة سيتجاوز فترة الصيف بصورة ملحوظة.

وأوضح أن معدلات التطعيم ضد كورونا بين البالغين، وخاصة لدى المجموعة المهمة للعملاء من كبار السن، أصبحت ملحوظة.

وقال بيشوف إن هناك طلبا كبيرا ملحوظا، على سبيل المثال، على الرحلات إلى جزر الكناري التي تصلح لأن تصبح "مايوركا الشتاء"، كما أشار إلى ارتفاع الطلب بشدة على خطوط الرحلات التي تم إنشاؤها حديثا مع أوروبا الشرقية.

وأعلن بيشوف اعتزام الشركة تعيين ما يتراوح بين 500 و800 شخص في الفترة التالية وحتى الصيف القادم، فضلا عن استعانة الشركة باستئجار طائرات بأطقمها استعداد لذروة الموسم، ولفت إلى أن الشركة تبحث في هذا الشأن عن شركاء مناسبين يمكنهم التعاون على المدى الطويل.

كانت المجموعة الأم لوفتهانزا قررت في بداية أزمة النقل الجوي بسبب أزمة كورونا إغلاق شركة جيرمان وينجز التابعة ليورووينجز وفسخ عقود استئجار طائرات لمدة طويلة.