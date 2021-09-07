من هو الملا محمد حسن أخوند الذي تولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان؟

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أعلنت حركة طالبان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة في أفغانستان، واختيار الملا محمد حسن أخوند لتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في كابول، إن "الإمارة الإسلامية قررت تعيين والإعلان عن حكومة تصريف أعمال للقيام بالمهام الضرورية للحكومة".

وذكر مجاهد 33 عضوا في "الحكومة الإسلامية الجديدة"، وقال إن سيتم الإعلان عن المناصب المتبقية بعد دراسة متأنية.

وينتمي كل الأعضاء المعينين في الحكومة إلى حركة طالبان ولديهم خلفية دينية.

وكان رئيس الوزراء الجديد في حكومة طالبان محمد حسن أخوند أحد مؤسسي الحركة المسلحة وتولي مناصب مهمة خلال حكم طالبان في تسعينيات القرن الماضي.

وينحدر أخوند من إقليم قندهار جنوب إفغانستان ويعتبر شخصية معتدلة. ويتردد أنه مقرب للغاية من زعيم الحركة هيبة الله أخوند زاده.

وعينت حركة طالبان الملا عبدالغني برادار ومولوي عبد السلام حنفي، وهما من الأعضاء البارزين في المكتب السياسي للحركة في قطر، نائبين أول وثاني لمحمد حسن أخوند.

وتم تعيين مولوي محمد يعقوب مجاهد، نجل مؤسس طالبان الراحل الملا عمر، قائما بأعمال وزير الدفاع، في حين تم تعيين الملا سراج الدين حقاني، رئيس شبكة حقاني سيئة السمعة، قائما بأعمال وزير الداخلية.