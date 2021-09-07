العراق يعتمد خطة خمسية لرفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 45 ألف ميجا واط

أفاد متحدث حكومي عراقي بأن بلاده تخطط لرفع سقف إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق إلى 45 ألف ميجا واط في غضون السنوات الخمسة المقبلة.

وقال أحمد العبادي المتحدث بإسم وزارة الكهرباء لصحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء أن مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت الآن أكثر من 20 ألف ميجا واط وأن وزارة الكهرباء أعدت خطة للسنوات الخمس المقبلةتستهدف الوصول إلى مستوى إنتاج يصل إلى 45 الف ميجا واط.

وأوضح أن هناك خطة قصيرة الأمد محددة بعام واحد تتضمن إضافة 5 آلاف ميجا واط من خلال إدخال وحدات بمحطات الدبس وبسماية والرميلة إلى الخدمة فيما تتضمن خطة متوسطة الأجل بإدخال 7 آلاف ميجا واط جديدة إلى الخدمة في حين تقضي خطة طويلة الأمد التي تصل إلى خمسة سنوات الوصول بالإنتاج إلى أكثر من 45 ألف ميجا واط.

وذكر أن هذه الخطة مقترنة بتوفر المقومات المكملة لها وخاصة الخطة الوقودية وتوفر التخصيصات المالية وقرارات حكومية داعمة لعمل وزارة الكهرباء.

وقال إن وزارة الكهرباء تدعم الإستثمار في قطاع الكهرباء شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات وبأسعار تنافسية حيث سبق لوزارة الكهرباء التوصل إلى تعاقدات للإستثمار في محطة كهرباء محطة الخيرات الإستثمارية بطاقة 1400ميجا واط وتوسيع محطات الرميلة وبسماية الاستثماريتين.

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى توافقات لاستيراد الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والسعودية وتركيا فيما لايزال العراق يواجه مشاكل كبيرة من جراء توقف استيرادات الغاز من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية الغازية في وسط وجنوبي البلاد.

وكان العراق قد أبرم الأحد الماضي عقدا مع شركة توتال الفرنسية لإنشاء محطات للطاقة المتجددة في محافظة البصرة لإنتاج 1000 ميجا واط خلال عام فيما تجري الوزارة مفاوضات لتنفيذ مشاريع مماثلة لبناء محطات في عدد من المدن العراقية.