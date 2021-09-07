روسيا تبدأ مناورات عسكرية بآسيا الوسطى وسط انتصار طالبان في أفغانستان المجاورة

بدأت روسيا، اليوم الثلاثاء، سلسلة تدريبات عسكرية جديدة في منطقة أسيا الوسطى، في ضوء سيطرة حركة طالبان المتشددة على أفغانستان المجاورة.



ويشارك قرابة ألف جندي في التدريبات العسكرية التي تقام على مدار 3 أيام في قيرغيزستان، حيث رفعت روسيا عدد المشاركين من طرفها بالتدريبات من 300 إلى 500 قبل فترة قصيرة. ويشارك في التدريبات أعضاء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري يضم ست دول من الجمهوريات السوفيتية السابقة.



وتشترك قيرغيزستان وطاجيكستان مع روسيا في المناورات العسكرية التي أطلق عليها اسم "روبيز 2021" وتعني "الخارج 2021". ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المناورات في تدريب أفراد الجيوش على مكافحة الجماعات الإرهابية.



وأثار انتصار حركة طالبان المفاجئ في أفغانستان قلق موسكو التي حذرت على مدار أسابيع من احتمال تسلل عناصر من الجماعة المتشددة إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة التي تشير إليها روسيا بوصفها "الخارج الأدنى"، وكذلك من احتمالات زيادة أنشطة تهريب المخدرات في المنطقة.



وفي الأسابيع الأخيرة، أجريت العديد من المناورات العسكرية في آسيا الوسطى، ومن المقرر إجراء المزيد من التدريبات العسكرية خلال الشهر المقبل بمشاركة جميع الدول الست الأعضاء في المنظمة.