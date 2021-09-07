 أحمد عبدالقادر يكشف كواليس لقائه بموسيماني الذى أثار الجدل - بوابة الشروق
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أحمد عبدالقادر يكشف كواليس لقائه بموسيماني الذى أثار الجدل

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 10:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 10:03 م

اكد أحمد عبدالقادر حمدي لاعب الأهلي العائد من الإعارة  أنه يجيد في مركز صانع الألعاب وهو 10 ولكنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز مثل الجناح الأيمن والأيسر .

 

وقال عبدالقادر في تصريحات لبرنامج الأشبال مع الكابتن إسامه حسني علي قناة الأهلي أن أحمد سامي المدير الفني لسموحه مدرب جيد ورائع جداً ونجح في منحي فرصة كبيرة وكان له دور كبير في تقديم مستوي جيد ورائع في الفترة الماضية.

 

وكشف احمد عبدالقادر عن كواليس لقائه مع بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مباراة الأهلي وسموحه ، وقال أن البعض تحدث عن أن اللقطة كانت قبل المباراة ولكن الحقيقة أنها كانت بعد المباراة.

 

وأضاف:" موسمياني جاء الي غرفة سموحه وطلب الأذن من أحمد سامي بالحديث معي لمدة اربع دقائق ..حاول تجفيزي وقال لي أنه سيعود للاهلي بنهاية الموسم الحالي ".

 

وأوضح:" تحدث معي في بعض الأمور الفنية حتي أركز عليها في المباريات المتبقية بالدوري لاطور من مستوايا".

كان هذا اللقاء قد أثار العديد من الجدل الإعلامي خاصة فى ظل اشتعال بطولة الدوري الموسم الماضي.


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