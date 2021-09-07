طواقم الإطفاء تفشل في السيطرة على حريق غابات شمالي إسبانيا

دمر حريقان هائلان في شمالى إسبانيا حوالي 1500 هكتار من الغابات، في ظل فشل طواقم الطوارئ من السيطرة على ألسنة اللهب اليوم الثلاثاء.



وأفادت وكالة أنباء "يوروبا برس"، بأن رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات التي اندلعت على بعد 85 كيلومترا خارج مدينة لوجو في مقاطعة جاليسيا.



وكانت النيران تقترب من العديد من المباني السكنية بالقرب من بلدة بيران، وطلبت السلطات من السكات إخلاء أحد المباني.



وساعدت أطقم الإطفاء وحدات من القوات المسلحة وخمس طائرات إطفاء ومروحية.



وقالت وزارة البيئة في منتصف أغسطس إن إسبانيا لم تعان من الدمار الشامل الذي سببته حرائق الغابات في اليونان وتركيا وإيطاليا هذا الصيف، لكن كان هناك 6000 حريق بين صغير وكبير أثرت على مساحة يبلغ إجماليها 46600 هكتار على مستوى البلاد.