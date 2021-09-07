تركيا: نعمل مع قطر والولايات المتحدة وطالبان بشأن تشغيل مطار كابول

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تعمل مع قطر والولايات المتحدة بشأن تشغيل مطار كابول، كما أنها تجري محادثات مع حركة طالبان، مشددا على أن الأمن في المطار هو القضية الرئيسية.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية على موقعها الإلكتروني، عنه القول في مقابلة تليفزيونية، إن 19 فنيا تركيا موجودون في كابول، ويجرون محادثات مع القطريين بشأن المطار.

وأبلغت تركيا طالبان أنها لن تشارك في مهمة المطار ما لم تشارك وحداتها في التأمين.

وقال تشاووش أوغلو، إنه بإمكان طالبان ضمان الأمن خارج المطار، لكنهم بحاجة إلى آلية أكثر موثوقية في الداخل.

ولفت إلى إمكانية الاستعانة بشركة أمن خاصة للقيام بالمهمة إذا ما أصرت طالبان على عدم وجود قوى أجنبية في أفغانستان.