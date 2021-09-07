مصادر: بريطانيا تعتزم تمديد فترة السماح بشأن تجارة اللحوم مع أيرلندا الشمالية

قالت مصادر مطلعة إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعتزمان تمديد فترة السماح الخاصة بدخول بعض المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية بدون إجراءات فحص، على خلاف المنتجات الأخرى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه وفقا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأصلي والذي وقعته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد، فإن دخول اللحوم المبردة والنقانق (السجق) الطازجة إلى أيرلندا الشمالية والقادمة من باقي مناطق بريطانيا بدون فحص سيكون غير قانوني بنهاية حزيران/يونيو الماضي.

وتم تمديد فترة السماح بهدف مساعدة الشركات في التكيف مع القواعد الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الشروط تحولت إلى مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عرفت باسم "حرب النقانق".

وخلال الصيف تمكن الجانبان البريطاني والأوروبي من احتواء الأزمة بتمديد فترة السماح حتى أيلول/سبتمبر الحالي. ولكن يبدو أن الجانبين يتجهان الآن نحو تمديد جديد لفترة السماح.

يذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقعا ما يعرف باسم برتوكول أيرلندا الذي يعطي أيرلندا الشمالية التابعة سياسيا لبريطانيا والموجودة ضمن جزيرة أيرلندا معاملة خاصة بالنسبة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي من جهة ومع باقي مناطق بريطانيا من جهة فيما يخص حركة التجارة بهدف السماح باستمرار حركة التجارة الحرة بين شطري الجزيرة التي تضم دولة جمهورية أيرلندا المستقلة وإقليم أيرلندا الشمالية التابع للتاج البريطاني.