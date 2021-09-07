السيسي يعلن تطبيق المعايير الأوروبية في الاستيراد: مش هنسمح أي حاجة تدخل للناس كده

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم تطبيق المعايير الأوروبية على جميع المواد المستوردة، ولن تدخل الدولة أي بضائع لأي مستوردين إلا إذا كانت مستوفية للمعايير، مؤكدا: "مش هنسمح إن أي متسودر يجيب أي حاجة".

وأضاف خلال اطلاعه على عملية تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن المستوردين يجب أن يحققوا المعايير الأوروبية في المواد التي يستوردوها، لأن الدولة لن تسمح بدخول أي بضائع لمصر إلا إذا كانت مستوفية لهذه المعايير.

واستطرد: "مش هنسمح أي حاجة تدخل للناس كده، وتتباع للناس تشتغل أسبوع ولا شهر وتترمي"، مؤكدا أن جميع البضايع التي ستدخل مصر لابد أن تكون مستوفية للمعايير مثل ما يحدث في الدول المحترمة، متابعا: "بنعمل دا علشان الناس تتشري وهي مطمنة".