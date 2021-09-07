روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء تفجير خط أنابيب الغاز في القرم

اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء تفجير خط أنابيب الغاز في شبه جزيرة القرم في شهر أغسطس الماضي من هذا العام.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (الاستخبارات الداخلية) - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - "لقد ثبت أن عملية التخريب هذه تم تنظيمها من قبل الادارة المحلية لمديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في مدينة خيرسون، أو ما يعرف بهيئة (تافريا)، بمشاركة منظمة (مجلس شعب تتار القرم) المحظورة في روسيا".

وأضاف البيان: أن ضباط الأمن الروسي اعتقلوا في 4 سبتمبر الجاري مواطنا من سكان جمهورية القرم، كان يعمل كوسيط لنائب رئيس "مجلس شعب تتار القرم" المحظورة في روسيا" ناريمان دجيلالوف"، مشيرا إلى أن الجناة في عملية التخريب هذه هما المواطنان آسان وعزيز أختيموف.